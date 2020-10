Perché l'Ue può portare l'Italia fuori dalla crisi prima del previsto

In base agli ultimi dati rilasciati dagli istituti di statistica europei, oltre che in Italia anche nel resto dell’Eurozona ci si attende un andamento a V della crescita per il 2020 e 2021. L’intensità della caduta del pil per il 2020 dovrebbe essere, diversa nei principali paesi, per esempio più marcata in Spagna e relativamente meno marcata in Germania. La sincronicità dell’andamento del pil, che ha agito da amplificatore della recessione nella prima parte dell’anno, agirà in senso opposto (espansivo) nella fase finale del 2020 e nel 2021. Le maggiori oscillazioni saranno dovute, come è normale che sia, agli investimenti che dovrebbero quindi riprendersi.

Pubblicità

Pubblicità