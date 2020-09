Boeri smonta il reddito di cittadinanza: "Metà di chi lo prende non ne avrebbe diritto"

Pubblicità

L'ex presidente Inps, Tito Boeri, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, smonta il reddito di cittadinanza: "E' un provvedimento che non aiuta i veri poveri, spesso esclusi dalla misura, e che avvantaggia i falsi poveri". L'economista, in una replica a distanza all'attuale presidente Inps Pasquale Tridico, definisce "approssimativi" i controlli dietro l'assegnazione del reddito e afferma che "la metà dei percettori non ne avrebbe diritto, trattandosi di non poveri che evadono tasse o che hanno altri redditi". Inoltre secondo Boeri la misura non incentiva il lavoro, perchè "la struttura che dovrebbe facilitare l'ingresso dei percettori nel mondo lavorativo è sparita, dall'Anpal ai navigator".