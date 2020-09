Mediaset, più idee e meno scudi

Smontato il tentativo di usare un mix tra diritto olandese e legge Gasparri per fermare lo straniero, Mediaset si trova protetta da scalate rapide e ostili solo da quella specie di scudo apprestato in fretta e furia da Carlo Calenda durante i suoi mesi finali al ministero dello Sviluppo economico e sul quale si verificò la convergenza di grandissima parte dello spettro politico nazionale, compresa quindi ovviamente quella sinistra che dell’antiberlusconismo e delle emozioni da non interrompere e della par...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.