La rivoluzione della Fed

Il discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, tenuto in occasione del Symposium annuale a Jackson Hole è stato salutato come una “rivoluzione” nella politica monetaria degli Stati Uniti. Il punto è apparentemente tecnico. La Fed continua a considerare un obiettivo l’inflazione al due per cento. Ma rispetto al passato, questo obiettivo verrà ora perseguito “in media”. Ciò implica che se per un periodo di tempo l’inflazione dovesse collocarsi al di sotto del due per cento la Banca centrale...

