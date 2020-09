Per un vero ritorno al lavoro

L’indice Ihs/Pmi, che misura la fiducia delle imprese del manifatturiero, in Italia è in territorio saldamente positivo: ad agosto sale a 53,1 punti dal 51,9 di luglio, il più alto in Europa e al livello record da 26 mesi. Il dato, diffuso ieri, arriva insieme alle statistiche mensili sull’occupazione. E anche queste sono positive. “A luglio – dice l’Istat – dopo quattro mesi di flessioni consecutive, l’occupazione torna a crescere mentre, a fronte del calo dell’inattività, prosegue l’aumento del numero...

