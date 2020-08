Un recovery Pil è ancora possibile

L’Istat completa conti e analisi e dà il valore assestato del crollo dell’economia italiana nel momento di maggiore impatto del lockdown (italiano e mondiale, ricordiamoci sempre che a fermarsi è stata la grandissima parte dei paesi industrializzati, con effetti sul commercio internazionale). La batosta corrisponde a un calo del 12,8 per cento rispetto al trimestre precedente (Germania -9,7 per cento, Francia -13,8 per cento, Spagna -18,5 per cento, Regno Unito -20,4 per cento) e del 17,7 per cento se il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.