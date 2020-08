L’Europa c’è? Sure

La Commissione europea ieri ha proposto di attivare un prestito da 27,4 miliardi di euro all’Italia per aiutarla a finanziare la cassa integrazione, diversi bonus e una serie di crediti di imposta legati all’emergenza Covid-19, in quella che è la prima dimostrazione concreta della determinazione a fare tutto quanto è necessario per superare la più grave crisi che l’Ue abbia mai attraversato. Politicamente è la prima clamorosa smentita di chi aveva predetto – o auspicato – l’incapacità degli europei a...

