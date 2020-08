“Per il sud il governo ripropone ciò che non ha funzionato”. Parla Nicola Rossi

“Il timore è che il piano europeo Next generation venga interpretato come un piano Next election, soprattutto al Mezzogiorno”. Nicola Rossi, economista dell’Università di Roma Tor Vergata e punto di riferimento della sinistra negli anni in cui cercava la sua svolta liberal-riformista, con una battuta che ribalta il motto degasperiano commenta la politica per il Meridione della maggioranza rossogialla. Il governo ha infatti introdotto una decontribuzione del 30 per cento per le aziende che operano nel Mezzogiorno, al momento per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.