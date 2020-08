Cosa serve ai lavoratori? Un patto diverso tra sindacati e imprese

Problema: ma come si fa ad accelerare il futuro se chi dovrebbe far girare la macchina del paese piuttosto che ingranare le marce per andare avanti sceglie di ingranare le marce per andare indietro? In un libro illuminante pubblicato qualche settimana fa con Rizzoli, il professor Pietro Ichino, giuslavorista con gli attribuiti, che i lettori di questo giornale conoscono bene, ha dedicato spazio ha un tema purtroppo poco presente all’interno del dibattito pubblico del nostro paese e ha invitato la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.