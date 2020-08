Le precauzioni delle banche e la fiducia

Gli effetti della crisi economica dovuta al Covid cominciano a farsi pervasivi. Per questo bisogna che le politiche economiche degli stati continuino a dare sostegno al tessuto produttivo. Con un obiettivo fondamentale: rassicurare i mercati. Ieri il Sole 24 Ore ha anticipato i risultati di uno studio di Goldman Sachs sulle principali banche europee, secondo il quale hanno accantonato precauzionalmente all’incirca 60 miliardi di euro, per rafforzarsi patrimonialmente in previsione delle perdite che dovranno presto iscrivere a bilancio. I due...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.