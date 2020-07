La ripresa americana: lezioni per l’Italia

Perché l’economia americana si sta riprendendo rapidamente dallo choc del coronavirus, sebbene il contagio continui a dilagare, mentre l’Italia sembra affondare in una crisi sempre più profonda? La risposta non può essere – e non è – nelle diverse strategie di politica economica adottate in questi ultimi mesi. Anzi, se il governo Conte ha inanellato errori, l’Amministrazione Trump ha sbagliato tutto ciò che poteva, prima sottovalutando il virus, poi gridando al complotto, e solo negli ultimi tempi prendendo atto della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.