Una nuova e positiva stagione bancaria

Il Tesoro conferma il dossier sull’uscita dal capitale del Monte dei Paschi di Siena, dove è arrivato a detenere il 68 per cento. Il primo passaggio sarà la cessione di 8 miliardi di sofferenze a una bad bank di Amco, azienda italiana nata nel 1989 per recuperare crediti deteriorati; Amco è a sua volta pubblica ma fin qui ha operato con successo (secondo il servizio bilancio della Camera è riuscita a recuperare il 90 per cento delle attività) lanciando anche...

