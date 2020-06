Quando l’Economist grida l’allarme per “la prossima catastrofe”, come succede questa settimana, e c’è di mezzo il clima ma non solo, non posso dimenticare quel fascicolo della rivista di una decina di anni fa in cui si scriveva con ironia che problemi acuti da clima erano previsti per il futuro, sì, ma in un arco di tempo come quello che ci divide dalla morte di Giulio Cesare (dunque un venti secoli e passa, secondo loro si poteva stare relativamente tranquilli)....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.