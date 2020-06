Le auto? Si fa presto a dire incentivi

La mobilità sostenibile dovrebbe tornare, oggi più che mai, al centro dell’agenda. Le persone, per evitare assembramenti, torneranno a spostarsi col mezzo privato. Questo avrà inevitabili effetti sui livelli di inquinamento. Bisogna trovare strumenti per promuovere mezzi più moderni ed eco-compatibili, e magari sostenere l’industria italiana dell’auto. Come? Prima di rispondere in coro “aumentiamo gli incentivi per le auto elettriche!” (giusto, ma non sufficiente) sarebbe utile capire se tale misura, da sola, possa essere efficace e chi verosimilmente potrebbe usufruirne....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.