Il commercio mondiale è più forte del virus

Sorpresa: il commercio mondiale si sta rivelando più forte del Covid. Lo registra l’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), secondo cui nel secondo trimestre del 2020 il calo dell’interscambio planetario è stato di solo il 18,5 per cento su base annuale. Detto così, sembra tremendo. Ma i mesi di riferimento sono stati quelli in cui l’umanità è rimasta chiusa in casa come forse mai era successo dall’inizio della civiltà, e le previsioni che la stessa Wto aveva fatto il 20 aprile...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.