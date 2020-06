Frustate all’economia

Da molti anni i professionisti e gli imprenditori italiani competono, seppure non ad armi pari, con i concorrenti, all’interno del mercato unico europeo. La competizione è impari, per via dei livelli impositivi e della complessità degli adempimenti imposti ai contribuenti nel nostro Paese. Pesa, inoltre, un’amministrazione pubblica troppo spesso inefficiente e che ha ridotto i propri investimenti nelle infrastrutture materiali (per la banda ultralarga e i trasporti) e immateriali (formazione del capitale umano e ricerca). Assume perciò un significato particolare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.