A cosa badare per capire che ne sarà della stagione turistica italiana

Roma. La fase tre dell’emergenza Covid, che diventa convivenza con un rischio ritenuto da scienza e politica accettabile, accarezza subito la grande sfida della ripartenza economica e questa, complice l’estate, si avviluppa subito al turismo. Ma la faccenda è complicata, per svariate ragioni. Sappiamo già che questa estate sarà diversa e che avremo un paese spaccato a metà, con disuguaglianze crescenti e una classe media sempre più impoverita. Per alcuni l’estate sarà molto cauta e timorosa, vuoi per l’effetto capanna,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.