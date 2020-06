Agenda contro la danza della catastrofe

L’Ocse, l’organizzazione dei paesi economicamente avanzati, formula nuove previsioni sul Pil dell’Italia e del mondo. Peggiori di quelle del governo, Istat, Banca d’Italia e Ue e hanno come variabile un ritorno del coronavirus. L’Economic Outlook stima nel 2020 una caduta del Pil del 11,3 per cento e del 14 se si scatena una seconda ondata. I numeri finora resi noti oscillavano dal meno 8 previsto dal governo al 9,5 della commissione Ue. In compenso l’Ocse attende un rimbalzo del 7,7...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.