Il digitale fa benone al made in Italy

L’Istat rileva per il mese di aprile un aumento dell’e-commerce del 27,1%, “unica forma di vendita in costante accelerazione”. A marzo l’Istituto aveva registrato un più 20,7 mentre i supermarket aumentavano del 14% grazie alle misure restrittive che li ha lasciati aperti assieme ad alimentari, farmacie e pochi altri. Ad aprile la grande distribuzione è stata invece in flessione del 16,4%. E’ prevedibile che il boom dell’online diminuirà; ma non c’è dubbio che il cambio di abitudini di acquisto non...

