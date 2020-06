Il bivio del Monte tra stato e mercato

Peccato che Marco Morelli non abbia fatto in tempo a godersi i frutti del lavoro svolto come amministratore delegato di Monte dei Paschi dai tempi della “nazionalizzazione” nel 2016. La sua uscita, volontaria, dalla banca pubblica è coincisa con un’accelerazione del piano a lungo discusso con l’Unione europea per una “scissione” del Monte: da una parte la bad bank con quasi 10 miliardi di crediti deteriorati e dall’altra la banca “core” pronta per diverse soluzioni. Il “conforto” dato dalla commissaria...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.