L’errore del neo dirigismo Pd

Ciò che in tanti rimproverano al segretario del Pd Nicola Zingaretti è che parla poco, anche se al momento i sondaggi stanno dando ragione al suo stile con un leggero ma costante aumento dei consensi al suo partito. In realtà ciò che dovrebbe sorprendere, o preoccupare di più, sono le scarse reazioni quando parla, i silenzi che seguono alle sue dichiarazioni che sono potenzialmente rilevanti. E’ vero che Zingaretti non fa mai uscite dirompenti, ma nella sua intervista a Repubblica...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.