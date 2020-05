I paletti di uno stato azionista

Nell’ambizioso ma indispensabile (ancora più dopo l’annuncio del Recovery fund europeo) piano di rilancio esposto da Roberto Gualtieri una parte fa normalmente drizzare le orecchie ai palati sottili veri o acquisiti del liberismo: l’intervento diretto dello stato in aziende e comparti messi in ginocchio dal Covid. Il ministro dell’Economia fa riferimento soprattutto all’auto e al turismo, ma non dimentichiamo le infrastrutture e l’edilizia, le tlc, oltre alle eterne cenerentole Ilva e Alitalia. Lo strumento dovrebbe essere Patrimonio Cdp, un nuovo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.