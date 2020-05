Copiare invece che frignare. Capire invece che piagnucolare. Studiare invece che minacciare. L’incredibile polemica andata in scena negli ultimi giorni sul caso Fca ha mostrato una capacità innata della classe dirigente italiana di perdere di vista la differenza tra ciò che in un dibattito coincide con la fuffa e ciò che in un dibattito coincide invece con la ciccia. La ciccia della questione non ha a che fare con la possibilità o meno che Fca possa ottenere il prestito...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.