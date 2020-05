Così Sarkozy (con Letta) fa l’ago della bilancia nell’affaire Lagardère

Millano. Nicolas Sarkozy si trova al centro dei giochi in una complessa vicenda finanziaria che lo vede esercitare la sua influenza di past president della Repubblica francese per trovare un punto di incontro tra interessi contrapposti nella battaglia per il controllo di uno dei più grandi gruppi editoriali del suo paese. In questa stessa vicenda, che riguarda il gruppo Lagardère, 7 miliardi di fatturato e una fitta rete di interessi nel mondo dei media (Hachette, Paris Match, Elle, Telé 7...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.