I robot non sono un virus

Mark Muro è un famoso ricercatore americano che lavora da tempo presso la Brookings Institution e qualche giorno fa in un interessante commento online pubblicato sul sito Axios ha offerto una chiave di lettura per ragionare senza retorica sulla pazza stagione del durante, il durante la pandemia che in Italia, con il progressivo ritorno al lavoro, si aprirà a partire dal 4 maggio. La tesi dello studioso americano è che le aziende che dovranno lavorare in prima linea nella stagione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.