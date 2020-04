Due o tre ragioni per diffidare dell’idea del bond patriottico

Nel Def approvato dal governo, il debito pubblico in rapporto al Pil è previsto salire al 155,7 per cento, circa 20 punti in più dell’attuale livello. Questo incremento è il risultato di un maggiore numeratore (più spese e meno entrate) e di un minore denominatore ascrivibile a un crollo del prodotto interno lordo stimato all’8 per cento. In questa fase di emergenza è normale spendere. Fare debito è non solo possibile (le regole fiscali europee sono state sospese) ma è...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.