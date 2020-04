Con la globalizzazione se ne esce prima

A Prato 250 aziende del distretto tessile protestano per non avere ottenuto l’uscita dal lockdown, a differenza di GucciLab, il laboratorio della maison di proprietà del gruppo francese Kering. “Ci sono figli e figliastri” dicono, rifiutando la mediazione del governatore Enrico Rossi per far ripartire chi esporti almeno il 25 per cento della produzione. In questa vicenda c’è il succo della scommessa post pandemia: più globalizzazione, meno miniaturizzazione. Molti si immaginano il domani come fotocopia del dov’era e com’era, garantita...

