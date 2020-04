Il New York Times del 18 marzo scorso ha intitolato un articolo “The Era of Small Government is Over”. La pandemia ha davvero modificato o sta modificando stabilmente i rapporti Stato-economia? La vittoria sulla pandemia può essere la causa della sconfitta sul fronte dell’economia, portandoci dalla crisi alla stasi. E’ il motivo per il quale l’Economist si è chiesto quanto valga la vita umana. La risposta che stiamo implicitamente dando alla domanda è che il valore della vita è universalmente tanto...

