Dopo Pepp, quello che ancora manca alla politica economica europea

Gli effetti macroeconomici della pandemia da Covid-19 rischiano di essere significativi per l’economia europea. Colpisce che ancora una volta, come avvenuto durante la crisi del 2011, sia la Banca centrale europea (e non la Commissione) a ergersi a unica vera istituzione pan-europea dell’Unione nel tracciare una linea di intervento difensivo. Gli interventi della Bce sono stati principalmente due. Innanzitutto una estensione del programma (cosiddetto Tltro) per fornire liquidità alle banche a condizioni ancora più favorevoli, tali da rendere più...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.