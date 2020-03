La Bce stampi moneta per aiutare i paesi sotto attacco ed evitare la fine dell’euro

Per chi non lo avesse ancora capito, questa sarà una crisi esistenziale per l’area euro. E anche questa volta, il comportamento della Bce sarà determinante per come andrà a finire. Ormai è chiaro che il diffondersi dell’epidemia causerà una recessione mondiale più profonda di quella del 2008-09. Nello scenario di base per il 2020, analisti autorevoli prevedono una crescita del -5 per cento per l’Eurozona (-2 per cento nello scenario migliore, -10 per cento in quello peggiore). Vi sono previsioni...

