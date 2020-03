Quanto sta costando alle imprese italiane la pandemia dei mercati

Così siamo rinati in Cina. Un saluto su Instagram

Dagli uffici di Shangai di Brunelli Cucinelli un gruppo di dipendenti sorride dietro le mascherine e manda un messaggio all’Italia: “L’inverno non dura per sempre, la primavera non salta il turno. Insieme ce la faremo”. Il video che la società ha voluto condividere su Instagram è di incoraggiamento e l’imprenditore umbro lo ha commentato così: “Se pensiamo che solo venti giorni fa vedevamo un paese completamente paralizzato e ora, proprio da lì, ci arriva un segnale di ripresa, possiamo tranquillamente augurarci che anche noi tra 20 giorni ricominceremo a vivere». L’azienda, infatti, ha riaperto la sua rete di negozi monomarca in Cina, dopo un mese di chiusura. In una recente intervista Cucinelli ha anche commentato che il traffico nei negozi a Shanghai è tornato ai livelli normali per l'80 per cento. Secondo un’analisi di Banca Imi, questo rappresenta una notizia positiva in quanto suggerisce che le vendite al dettaglio in Cina sta gradualmente migliorando, anche se non è ancora tornato ai livelli pre crisi. Cucinelli è, tra l’altro, una delle società della moda quotata a Piazza Affari meno esposta alla Cina che rappresenta solo il 10 per cento dei suoi ricavi.