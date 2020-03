Più vaccini, meno Spinelli

Era solo questione di tempo, sapevamo che sarebbe successo. Si aspettava il primo folgorato dall’intuizione: il coronavirus è colpa del neoliberismo. E’ questa la sintesi di un articolo di Barbara Spinelli uscito sul Fatto quotidiano: “Ancora una volta si evita di mettere in questione il neoliberismo che alimenta le crisi, finanziarie o sanitarie che siano. E’ il persistente dogma neoliberale che spiega almeno in gran parte come mai ancora non siano stati escogitati né cure né vaccini”. La tesi dell’ex...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.