La Fed con l’accetta contro il coronavirus

Gli americani si muovono magari per ultimi sul terreno sanitario, ma al solito per primi su quello finanziario. Così, dopo l’inconcludenza del G7 in videoconferenza, la Federal Reserve è intervenuta con un taglio di mezzo punto del costo del denaro all’1-1,25 per cento. È l’intervento più drastico dal 2008 ma anche, sommato alle tre riduzioni di un quarto di punto nel 2019, l’inversione di tendenza rispetto alle cautele del presidente Jerome Powell, che aveva resistito alle pressioni della Casa Bianca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.