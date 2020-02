La grande corsa di Big Tech

In barba al “techlash”, cioè a quel fenomeno per cui dopo gli scandali stile Cambridge Analytica si è creduto che le grandi aziende tecnologiche della Silicon Valley fossero davanti a una crisi di sfiducia che avrebbe portato gli utenti ad abbandonarle e i legislatori a colpirle con l’Antitrust, Big Tech non è mai stato così bene. Specialmente in Borsa, racconta l’articolo di copertina dell’Economist di questa settimana, che descrive l’eccezionale cavalcata delle cinque maggiori aziende tecnologiche americane: Alphabet, Amazon, Apple,...

