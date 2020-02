Anche Gualtieri ha un guaio serio con il deficit di investimenti

Milano. Il colmo, per un paese in cui la propaganda sovranista attira consensi crescenti, è dipendere dall’estero per disporre di capitali di investimento. E di questo colmo l’Italia è ottimo esempio. Gli italiani dispongono di un ampio patrimonio – l’ultima indagine di Banca d’Italia stimava una ricchezza pari ai 9,7 miliardi di euro, pari a otto volte il reddito – ma non lo incanalano nel sistema produttivo (mentre investono 5 miliardi in immobili). Non a caso il mercato dei capitali...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.