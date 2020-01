Roma. Se fosse un caso sanitario, la storia potrebbe essere riassunta in questo modo: i medici dicono che non c’è nulla da fare, che il quadro clinico indica uno stato degenerativo della patologia in presenza di sofferenze atroci e senza alcuna possibilità di guarigione, e per questo suggeriscono una forma di eutanasia; il paziente, in forma scritta e orale e nel pieno delle sue capacità cognitive, chiede di porre fine alle sofferenze proprie e dei suoi cari; i genitori se...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.