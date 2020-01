Il nuovo coronavirus è anche uno choc economico mondiale

Roma. Ci sono almeno ottanta morti accertati, tutti all’interno dei confini cinesi. E sono quasi tremila le persone che hanno contratto il nuovo coronavirus, tecnicamente chiamato 2019-nCoV. La maggior parte si trova nella provincia cinese di Hubei, ma ci sono (pochissimi) casi anche in Thailandia, in Malaysia, in Corea del sud e Giappone, in Vietnam, in Francia e negli Stati Uniti. Il fatto è che più va avanti il contagio, meno sappiamo di questo virus in termini di patogenicità, cioè...

