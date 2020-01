Mittal si defila, si va così verso la provincializzazione dell’Ilva

Il caso Ilva si trascina metà in tribunale e metà al tavolo di governo I commissari depositano una memoria contro ArcelorMittal, mentre prosegue la trattativa per un piano industriale irrealistico

Taranto. Mittal non è più in Ilva. Anche se formalmente ne è ancora affittuaria. E di certo continuerà a esserlo indipendentemente dal procedimento di cessione dei rami d’azienda in corso al tribunale di Milano, che risulta essere nei fatti solo una scialuppa di salvataggio. Ma nei fatti Mittal ha abbandonato la fabbrica di Taranto, con la consapevolezza e il consenso del governo.Tutto è iniziato il 15 ottobre 2019, quando l’amministratore delegato, il belga Matthieu...