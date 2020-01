Dopo due anni, un accordo in cinque punti mette termine alla guerra dei dazi tra Trump e la Cina. E il primo di questi punti riguarda la proprietà intellettuale, con la Cina che ha riconosciuto la necessità di istituire e attuare un sistema giuridico per proteggerla. La Cina poi si impegna a importare dagli Stati Uniti beni per un valore non inferiore a 200 miliardi di dollari; Pechino e Washington hanno concordato sull’importanza di garantire un trasferimento di tecnologia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.