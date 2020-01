Populismo e sensazionalismo non servono a ridurre le emissioni

Tutta la saggezza umana, scrive Alexandre Dumas nel “Conte di Montecristo”, sta in due sole parole: attendere e sperare. Vale anche per l’European Green Deal, l’ambizioso pacchetto di misure per la neutralità carbonica annunciato da Ursula von der Leyen. Per esempio, resta tutto da capire quali strumenti verranno messi in campo per sostenere la riconversione ambientale dell’industria e, in particolare, la decarbonizzazione della siderurgia. Il rischio, oltre alla confusione tra politica ambientale e politica industriale di cui parla Marco Battaglini,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.