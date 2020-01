Gli altri flop di quota 100 e reddito

L’imprevedibile Tridico ora ammette che le sue previsioni erano sbagliate: reddito di cittadinanza e quota 100 non creano occupazione. Il presidente dell’Inps, in audizione presso la Commissione parlamentare sugli Enti gestori, dice che “il reddito di cittadinanza, e così il decreto dignità, non creano lavoro in senso letterale, aiutano ad allocare il lavoro sul mercato attraverso l’incrocio tra domanda e offerta, come qualsiasi altra politica attiva. Per creare lavoro servono investimenti”. Stesso discorso per quota 100, su cui si limita...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.