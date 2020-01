“Anche la Germania va male”, dicevano i sovranisti. La realtà è un'altra

La schadenfreude, termine tedesco che indica una “gioia provocata dalla sfortuna altrui”, non porta bene all’Italia, dove pure quel sentimento è sempre stato molto utilizzato dalla politica, e quasi sempre con riferimento proprio alla Germania. Dunque, se il 2019 non si è rivelato l’anno bellissimo annunciato a suo tempo dalla maggioranza allora grillino-leghista, per un po’ si è data la colpa a “fattori esterni”: alla guerra dei dazi, ma soprattutto al brusco rallentamento della cosiddetta locomotiva europea. Questo dovuto, va...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.