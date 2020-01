Agenda per la crescita

Quali priorità dovrebbero guidare la politica economica nel nuovo decennio? Nota bene: nel nuovo decennio, non nel nuovo anno. Perché certamente la priorità è arrestare il declino economico dell’Italia e rilanciare la crescita. Ma è illusorio pensare di invertire in tempi brevi un fenomeno che dura appunto da decenni. Quindi la prima risposta è allungare l’orizzonte temporale, ed essere guidati da una strategia che possa dare risultati nell’arco di un decennio. Ma quale strategia e quali priorità? Per...

