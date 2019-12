Con Bailey al posto di Carney tramonta l’èra dei superbanchieri centrali

Milano. Boris Johnson ha scelto uno sceriffo di lungo corso per vigilare sulle sorti della Brexit. Il nuovo governatore della Grey Lady, la veterana delle banche centrali, sarà Andrew Bailey, attuale presidente della Financial Conduct Authority, l’organo di controllo dei mercati finanziari. Bailey è un veterano della Bank of England (BoE)in cui ha militato per 30 anni fino a divenire il vice di Mark Carney prima di emigrare alla vigilanza sulla finanza del Regno Unito, compito in cui, per la...

