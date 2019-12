Viva l’Italia delle imprese

Il governo va al ralenti, come si vede anche dalla legge di Bilancio appena approvata; ma le imprese non si fermano. L’Istat ha reso noto che l’export è cresciuto a ottobre del 4,3 per cento rispetto all’anno precedente, grazie soprattutto ai mercati extra Ue (più 8,3) mentre l’Europa ha contribuito per l’1,2. Causa principale è la stasi della manifattura tedesca che ha prodotto minori esportazioni per il 2,8 per cento, tuttavia in parte compensata dalle vendite in Francia e Regno...

