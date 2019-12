Lezione al prof. Boccia su cos’è un “fallimento di mercato”. Il caso Bpb

"Quando il mercato fallisce tocca allo stato": così il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha battezzato il salvataggio pubblico della Banca popolare di Bari in un’intervista sul Corriere della sera di oggi. C’è un solo problema: le parole sono importanti, come ammonisce Nanni Moretti in “Palombella rossa”. Con l’espressione “fallimento di mercato”, gli economisti indicano un fenomeno preciso, ossia quella condizione in cui le imperfezioni dei mercati reali producono un’allocazione delle risorse inefficiente. In questi casi, può essere...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.