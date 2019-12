Ilva ad Afo spento

Milano. Fino a due milioni di tonnellate di ghisa in meno l’anno e 3500 operai in Cassa integrazione straordinaria, tanto vale lo spegnimento dell’altoforno 2 dell’ex Ilva, ordinato dal giudice di Taranto Francesco Maccagnano. Il provvedimento è arrivato a 4 anni, tre mesi e sei giorni dalla prima ordinanza di sequestro in seguito alla morte dell’operaio Alessandro Morricella ma ha avuto effetto in meno di 24 ore. Ieri la Fim Cisl ha fatto sapere che ancora prima di conoscere il...

