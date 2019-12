Milano. La crescita globale ha rallentato nel 2019 e continuerà a essere debole nel 2020 a causa soprattutto delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, ma per le elezioni presidenziali Donald Trump prepara un “cessate il fuoco” tattico, anche perché non si è mai visto nella storia americana che un presidente venga rieletto con i mercati in subbuglio e l'economia che va male. Come farà? Cercando una tregua con Pechino che duri giusto il tempo di vedersi riconfermato il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.