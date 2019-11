L’Italia ferma

Roma. Dopo tre mesi l’occupazione a ottobre è tornata a crescere: più 46 mila unità; mentre la disoccupazione è scesa di due decimali, al 9,7 per cento. I dati Istat di ieri continuano però a restituire l’immagine di un paese immobile, come è anche testimoniato dal micro-rialzo del pil nel terzo trimestre, 0,1 per cento. I numeri degli occupati dicono innanzitutto che le riforme cardine gialloverdi, quota 100, reddito di cittadinanza e decreto dignità, non hanno prodotto nulla come occupazione:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.