Far volare Trenitalia senza gli aerei

Trenitalia del gruppo Fs si è aggiudicata in Spagna una gara internazionale per il secondo lotto di collegamenti ad alta velocità su cinque rotte (Madrid-Barcellona, Madrid-Siviglia, Madrid-Valencia, Madrid-Malaga, Madrid-Alicante), per 52 collegamenti nelle due direzioni, incrementabili in alta stagione. L’azienda italiana è consorziata con Air Nostrum, compagnia aerea privata spagnola che opera anche in franchising di Iberia, a sua volta controllata da British Airways. A decidere è stato Adif, titolare nazionale della infrastruttura di rete, equivalente della nostra Rfi. Alla...

